09:23 - Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,21% a 21.428 punti, spinto da Mediaset (+3,8%) e Mediolanum (+0,7%). In calo Fiat (-0,27%) e Bper (-0,23%). Cauta Unicredit (+0,24%) dopo il prezzo di quotazione di Fineco. Bene anche l'indice Ftse All Share in rialzo dello 0,12% a 22.728 punti.