09:19 - Avvio positivo per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,39%, mentre l'Ftse All Share un aumento dello 0,33%. Avvio di seduta poco mosso per le altre Borse europee: a Francoforte l'indice Dax sale dello 0,10%, mentre Londra apre a -0,04%. In rialzo la Borsa di Parigi con l'indice Cac 40 che guadagna lo 0,42%.