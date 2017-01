09:30 - Piazza Affari apre la seduta in rialzo. Il Ftse Mib guadagna in avvio l'1% a 20.161 punti. Acquisti soprattutto sulle banche con Mps in rialzo del 2,38%, Bpm dell'1,55%, Unicredit dell'1,39%. Bene anche gli altri listini europei: Parigi +1,10%, Francoforte +1,38%.