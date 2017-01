09:35 - Avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,09%, mentre il Ftse All Share un aumento dello 0,07%. Avvio in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale sale a 204 punti contro i 203 della chiusura della vigilia. Il rendimento è pari al 3,08%.