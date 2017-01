09:16 - Piazza Affari apre in lieve calo. Il Ftse Mib segna un -0,08% a 21.274 punti. Vendite su Pirelli (-1,23%). Maglia rosa è Telecom (+3,04%). Apertura in rialzo per lo spread Btp/Bund che segna 136,7 punti contro i 134 punti della chiusura di lunedì. Il rendimento espresso è pari al 2,344%.