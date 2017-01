09:29 - Avvio in lieve calo per Piazza Affari. Il primo indice Ftse Mib segna una perdita dello 0,05%, mentre l'Ftse All Share un calo dello 0,03%. Vicine alla parità anche le altre Borse europee: Londra invariata con l'indice Ftse 100 che segna 6.580,54 punti, positive Parigi a +0,12% e Madrid (+0,08%). In leggero ribasso Francoforte (-0,1%).