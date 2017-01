09:19 - Avvio in leggero calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,14% a 20.448 punti, mentre il Ftse Italia All Share registra un -0,04% a 21.765 punti. Intanto l'agenzia di rating Moody's ha migliorato, da negativo a stabile, l'outlook per 19 tra città, province e regioni italiane. Male Napoli e il Molise: ad incidere sul giudizio negativo le incertezze sui rispettivi bilanci e sulla sanità.