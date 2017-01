09:20 - La Borsa di Milano apre in calo. L'indice Ftse Mib cede in avvio lo 0,26% a 21.052 punti. In calo anche il Ftse All-Share che cede lo 0,21% a 22.462 punti. Deboli anche le altre borse europee. Pesano i timori che la crisi ucraina possa peggiorare, dopo le dichiarazioni del presidente americano Obama a Bruxelles.