09:22 - Avvio debole per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,18% mentre il Ftse All Share guadagna un +0,04%. Il listino milanese è appesantito da Mediobanca che perde l'1,27% e da Tod's in ribasso dello 0,68%. Bene, invece, Bpm (+1,83%), Banco Popolare (+1,5%) e Finmeccanica (+0,83%).