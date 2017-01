08:28 - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in rialzo del 2,50%, in scia ai guadagni di Wall Street alimentati dalle vendite retail Usa di dicembre migliori delle attese (+0,2%), e al balzo del dollaro, in progresso dello 0,88% sullo yen, a quota 104,36. L'indice Nikkei recupera 386,33 punti, contro i quasi 500 persi ieri, e si attesta a 15.808,73.