07:49 - Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Tokyo, che termina gli scambi a -0,35%, in scia alle turbolenze legate all'esito del referendum in Crimea che ha sancito il distacco dall'Ucraina e l'annessione alla Russia. L'indice Nikkei, che già venerdì aveva accusato una pesantissima correzione, cede 49,99 punti, a quota 14,277.67, appesantito dai cali di dollaro ed euro verso lo yen.