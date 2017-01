19:11 - Le acquisizioni dall'estero di imprese italiane hanno raggiunto, nei primi tre mesi del 2014, un controvalore di 4,3 miliardi di euro contro i 2,7 dello stesso periodo del 2013. Il dato, pubblicato da Kpmg, conferma il ritorno dell'interesse verso il nostro Paese. La rilevazione comprende anche l'ingresso di People's Bank of China in Eni ed Enel, per un investimento di 1,4 e 0,8 miliardi di euro.