Bonus 80 euro, "effetti positivi", 3mld da spendere per le famiglie

10:38 - Pare esserci già un effetto positivo sui consumi per il bonus di 80 euro del governo Renzi ai lavoratori dipendenti. Tale bonus potrebbe infatti generare nel solo 2014 un aumento di 3,1 miliardi della spesa delle famiglie. La stima è dell'Ufficio Economico Confesercenti sulla base di un sondaggio sulla platea dei beneficiari del provvedimento. Il 78% delle persone interessate ha già incassato in questi giorni il bonus in busta paga.

Oltre la metà (il 54%) di coloro che hanno avuto il bonus ha intenzione di spenderlo, sia per il pagamento di debiti pregressi (il 14%) che per l'acquisto di beni e servizi (40%). ''Una propensione al consumo importante, che pero' denota la condizione difficile in cui versano le famiglie italiane. Solo il 18%, infatti, ha deciso di mettere da parte la somma: in parte, probabilmente, per l'incertezza sul futuro, ma anche per iniziare a ripristinare il risparmio eroso in questi anni di crisi'' sottolinea la Confesercenti.



Tra i circa 4 milioni di italiani che lo useranno per l'acquisto di beni e servizi, il 45% ha deciso di spenderlo interamente, mentre 3 su 10 ne impiegheranno comunque più della meta' e il 22% la metà circa. In totale, calcola l'Ufficio Economico della Confesercenti, entro la fine del 2014 sul mercato dovrebbero arrivare più di 3,1 miliardi di euro di consumi, generando un incremento dello 0,3% della spesa delle famiglie residenti italiane. Si tratta di poco meno della metà dell'ammontare complessivo del bonus, pari a circa 7 miliardi di euro. Di questi, 1,2 miliardi saranno invece destinati al risparmio, e quasi 1 miliardo di euro verra' utilizzato per ripianare vecchi debiti.



Complessivamente, oltre due terzi (68%) dei beneficiari hanno un giudizio positivo del provvedimento: il 13% accoglie con un 'finalmente' l'arrivo del bonus, mentre il 55% lo ritiene comunque un'iniziativa utile. Per il 32%, però, non è sufficiente a risolvere i problemi.