14:27 - "E' ora di finirla con i palloni gonfiati che promettono lavoro attraverso le riforme. Sono cinque governi di fila che lo fanno e poi non ci riesce mai nessuno". Il leader della Cisl, Raffaele Bonanni, interviene così a margine della festa dell'Udc, a Chianciano Terme, aggiungendo: "Anche noi saremo in piazza con le nostre proteste e le nostre proposte", in vista delle manifestazioni di Fiom e Cgil in programma a ottobre.