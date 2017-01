17:31 - "La Grecia e la Spagna si riprendono perché c'è coesione. Il governo in Italia invece sputa in faccia alle parti sociali". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Raffaele Bonanni, a Berlino, rispondendo a una domanda sul ritardo italiano nella ripresa. "Se la politica non la finisce di litigare noi saremo il fanalino di coda", ha aggiunto.