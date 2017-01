19:17 - Le accise sui carburanti aumenteranno ancora nel 2015. Lo prevede un emendamento al piano casa, approvato dalle commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato, in cui figura "per l'ennesima volta un ritocco al rialzo" dei prelievi fiscali sulla benzina. A riferirlo è l'Unione petrolifera, che si dichiara "stupita per la pervicacia con cui si continua a coprire ogni tipo di spesa ritoccando le tasse sui carburanti".