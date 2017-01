19:43 - I sindacati dei distributori di benzina confermano lo sciopero proclamato per il 18 giugno e lo stop dei self service dal 14 al 17 del mese. Faib, Fegica, Figisc lamentano il vincolo di fornitura in esclusiva che vale per le compagnie petrolifere e che sarebbe alla base dei prezzi alti. Per le tre sigle dei gestori inoltre il comparto "è in estrema difficoltà, a un passo dal fallimento".