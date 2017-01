15:07 - La Banca centrale europea ha rivisto in meglio le stime di crescita dell'Eurozona, portandole da 1,1 a 1,2% per il 2014; mentre rimangono constanti quelle per il 2015 a 1,5% e del 2016 a 1,8%. Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi. Miglioramenti anche sull'inflazione: la Bce ha limato la sua stima per il 2014 dello 0,1%. Draghi ha poi affermato: "Pronti a ulteriori e decisive misure se saranno necessarie".