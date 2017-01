10:11 - Per la Bce, l'Italia ha attuato "una correzione sostenibile" del deficit eccessivo, ma deve "accrescere gli sforzi di risanamento per assicurare sufficienti progressi" verso gli obiettivi di medio termine. Per la Banca centrale europea la priorità dell'Italia è ora quella "di imprimere uno stabile andamento discendente al cospicuo debito in rapporto al Pil".