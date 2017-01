Bce, Mario Draghi: senza investimenti non c'è una ripresa sostenibile

22:03 - "Il calo degli investimenti nella zona euro dal 2008 è stato molto più severo di altri cicli e non vedremo una ripresa sostenibile finché non cambierà". Lo ha detto Mario Draghi all'Eurofi, sottolineando come "un aumento degli investimenti è essenziale" per rilanciare l'economia. "Non c'è nessuno stimolo monetario, e di fatto nessuno stimolo fiscale che tenga se non affiancato dalle giuste politiche strutturali", ha aggiunto il presidente della Bce.

"Nel contesto esistente, i governi possono trovare lo spazio per sostenere gli investimenti produttivi e conseguire una composizione delle politiche di bilancio più favorevole alla crescita, riducendo l'onere fiscale e la spesa corrente improduttiva", ha sottolineato il numero uno dell'Eurotower nel corso dell'Eurofi a Milano.



"No rischi integrità bilancio per Abs" - Il presidente della Bce allontana i rischi sull'integrità del bilancio dell'Eurotower in vista del lancio del programma di acquisti Abs. "Acquisteremo titoli già esistenti o di nuova emissione che siano semplici trasparenti e reali nel senso che si basano su prestiti al settore privato non finanziario dell'area euro".



"Rilancio investimenti, governi creino unione mercati" - "Per rilanciare gli investimenti nell'Eurozona i governi dovrebbero creare un sistema regolatorio più favorevole alla crescita e lanciare un'unione dei mercati di capitali", afferma il presidente della Bce. "Le aziende", ha aggiunto, "devono avere acceso a fonti di finanziamento diversificate, aiutando così a superare la frammentazione dei mercati.