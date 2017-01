14:17 - La Banca Centrale Europea ha lasciato il tasso d'interesse di riferimento invariato al minimo storico dello 0,15%. "A tale cifra era stato portato il mese scorso per tentare di far decollare la crescita e l'inflazione", ha detto un portavoce dell'istituto di Francoforte. I tassi resteranno bassi ancora per molto tempo.