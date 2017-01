Bce: la ripresa è ancora a rischio Il Pil ripartirà, ma al rallentatore

11:05 - Secondo la Bce l'uscita dalla crisi in Europa non è ancora sicura. "Si attende un lento recupero del prodotto nell'area euro", fanno sapere dalla Banca centrale, sottolineando che "i rischi per le prospettive di crescita continuano a essere orientati al ribasso". L'Italia, con il 40%, è tra i Paesi con il più alto tasso di disoccupazione giovanile. Peggio ancora Grecia e Spagna, che viaggiano tra il 50 e il 60%.

A frenare la ripresa sono le incertezze dei mercati mondiali, in particolare nei Paesi emergenti. Ma pesano anche la domanda interna e un export che potrebbe deludere le attese.



Inflazione bassa per mesi e tassi fermi - L'Eurotower prevede che l'inflazione dell'Eurozona nei prossimi mesi "resti sui livelli attuali", come si legge sul bollettino diffuso da Francoforte. I rischi sono "bilanciati" e la frenata dell'indice di gennaio allo 0,7% è legata principalmente "alla componente energetica". Quanto ai tassi, promettono alla Bce, resteranno sui livelli attuali, o anche inferiori, a lungo.



Pil, nel 2014 si fermerà all'1% - Le aspettative degli economisti dei centri studi e delle istituzioni finanziarie sulla crescita dell'Eurozona indicano l'1% per il 2014 e l'1,5% per l'anno successivo, in linea con i dati di tre mesi fa. La Survey of profesional forecasters di Francoforte segnala poi attese di un'accelerazione all'1,7% nel 2016 e all'1,8% nel lungo termine, cioè nel 2018.