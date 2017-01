Bce: i giovani vittime della flessibilità

17:29 - "Uno dei motivi per cui alcuni Paesi dell'Eurozona hanno un'elevata disoccupazione giovanile è che questi Paesi hanno introdotto grande flessibilità ma solo per i giovani, rendendoli i primi a essere licenziati quando la crisi ha colpito il mondo del lavoro". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, secondo cui all'eccessiva flessibilità si unisce anche "un sistema educativo in fondo alla classifica dell'Ocse".

"Riporteremo l'inflazione a quasi il 2%" - Draghi ha poi parlato dell'inflazione. "Siamo consapevoli dei rischi di un periodo troppo lungo di bassa inflazione, ma sono fiducioso, riporteremo l'inflazione vicina ma al di sotto del 2% come da mandato". Il presidente della Bce ha spiegato poi di rifiutare l'idea di alzare l'obiettivo dei prezzi: "Non voglio neanche pensare" cosa significherebbe per la Germania portare l'obiettivo al 5%.