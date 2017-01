Bce, Draghi: ripresa euro in corso

01:19 - La ripresa economica dell'area euro è in corso e i rischi per l'outlook economico sono al ribasso. Lo afferma il presidente della Bce, Mario Draghi, nel discorso depositato per l'International Monetary and Financial Committee (Imfc), il braccio operativo dell'Fmi. La Bce, aggiunge Draghi, "è risoluta nella sua determinazione a mantenere una politica monetaria altamente accomodante" e non "esclude un ulteriore allentamento monetario".