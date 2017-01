Bce, Draghi: "Per gli investimenti servono riforme più ambiziose"

15:24 - "Per far sì che tornino gli investimenti serve fare riforme strutturali più ambiziose". Lo ha detto Mario Draghi al termine della riunione dell'Eurogruppo a Milano. Il presidente della Bce ha quindi lanciato un nuovo appello agli Stati membri dell'Ue: "L'effetto delle politiche monetarie è maggiore se è stato preparato il terreno per riforme strutturali adeguate, piuttosto che in loro assenza. Per questo si parla di dividendi delle riforme".

"Non dobbiamo dimenticare i profondi squilibri" economici del passato, "i progressi fatti (sul fronte del consolidamento, ndr) non devono essere guastati", quindi bisogna rispettare il Patto di stabilità e crescita che "è un'ancora di fiducia", ha ribadito il numero uno dell'Eurotower.