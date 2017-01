Bce:acquisto titoli Stato su tavolo

19:52 - "L'acquisto di bond da parte della Banca centrale europea è un'ipotesi sul tavolo ma che comunque non è imminente". Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi. Frenata, invece, dalla Ue sugli Eurobond, di cui tanto si sta parlando in campagna elettorale come possibile misura alternativa per uscire dalla crisi. I due candidati alla presidenza della Commissione, Jean Claude Juncker e Martin Schulz, hanno detto che non sono "realistici".