Bankitalia, torna a salire il debito pubblico: +20,5 mld sulla fine del 2013

10:57 - Torna a salire il debito pubblico italiano. Secondo i calcoli di Bankitalia, a gennaio si è attestato a 2.089,5 miliardi di euro, in crescita di 20,5 miliardi dai 2.068,9 registrati a fine 2013. L'incremento è dovuto essenzialmente all'aumento (20,3 miliardi) delle disponibilità liquide del Tesoro, pari a fine gennaio a 57,9 miliardi (68,1 a gennaio del 2013).

Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il debito delle amministrazioni centrali è aumentato di 18,9 miliardi, quello delle amministrazioni locali di 1,5 miliardi, mentre quello degli enti di previdenza è rimasto sostanzialmente invariato. La situazione per gli enti locali torna ad aggravarsi dopo otto cali mensili consecutivi. Secondo quanto riportato dal supplemento al bollettino statistico di Bankitalia l'aumento a 109,193 miliardi, rispetto ai 107,6 miliardi di dicembre, è dovuto essenzialmente ad un aggravarsi del debito delle Regioni, passato dai 36,359 miliardi di dicembre ai 37,754 di gennaio 2014.



Entrate fiscali stabili a gennaio - Dai dati del supplemento Finanza Pubblica al bollettino statistico di Bankitalia emerge anche che le entrate fiscali, a gennaio, sono stabili. Il dato, poco significativo perché riferito ad un solo mese, indica incassi per 30,96 miliardi di euro a fronte dei 30,75 miliardi dello stesso mese dello scorso anno.