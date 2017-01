16:22 - Per il 2014 le imprese "si attendono una ripresa del fatturato" a +2,1%, ma secondo i programmi degli imprenditori "la dinamica dell'occupazione rimarrebbe negativa". L'indagine campionaria di Bankitalia su industria e servizi dice infatti che il lavoro scenderà dell'1%, come nel 2013, e a perdere quota saranno in particolare i settori tradizionali della manifattura e le attività del Sud.