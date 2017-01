15:25 - La Banca d'Italia stima per quest'anno un Pil in crescita dello 0,7% mentre per il 2015 sarà dell'1%. E' quanto emerge dal Bollettino economico dell'istituto. Il dossier ricorda anche come, nonostante i primi segnali di stabilizzazione dell'occupazione, le condizioni del mercato restino difficili. "Solo il recupero della domanda interna - sottolinea Bankitalia - potrà estendere la ripresa anche al mercato del lavoro".