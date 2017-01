18:30 - Parte in rialzo il mercato dell'auto nel 2014. A gennaio le vetture immatricolate in Italia sono state 117.802, in progresso del 3,24% rispetto alle 114.102 di un anno fa. Lo comunica il ministero dei Trasporti. Il segno più era tornato già a dicembre 2013. Nel primo mese del 2014 Fiat Chrysler Automobiles (Fca) ha immatricolato in Italia 33.304 nuove vetture, in flessione del 2,62% rispetto alle 34.199 di gennaio 2013.