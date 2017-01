Auto non assicurate,ecco black list

16:55 - E' in arrivo la "black list" delle automobili senza copertura assicurativa, con l'obiettivo di aumentare regolarità e sicurezza sulle strade. Dal 15 febbraio la Motorizzazione civile trasmetterà in tempo reale i dati sui veicoli non assicurati al ministero dell'Interno e alle forze di polizia per individuare i veicoli fuorilegge e sollecitare i proprietari a stipulare la Rc Auto. L'annuncio è del sottosegretario ai trasporti, Erasmo D'Angelis.