Auto: nel 2013 il mercato Ue scende dell'1,8%, ma a dicembre la ripresa

12:53 - Nel 2013 il mercato auto in Europa scende dell'1,8% a 12.308.215 unità (erano 12.528.093 nel 2012). Si tratta del sesto calo consecutivo e del peggior volume dal 1995. A dicembre però sono state vendute 948.090 vetture, in rialzo del 13%. E' la crescita mensile maggiore da dicembre 2009. Nel 2013 Fiat ha immatricolato in Ue 740.641 nuove auto (-7,3% rispetto al 2012), con un aumento a dicembre 2013 del 2,3% rispetto allo stesso mese del 2012.

Nel 2013 la quota di mercato di Fiat Group Automobiles in Europa (27 Paesi Ue più quelli Efta) scende al 6% rispetto al 6,4% del 2012. In flessione anche la quota di mercato a dicembre che si attesta al 5,5%, contro il 6% di un anno fa ed il 5,7% di novembre.



Fiat, pesa Italia ma bene in Gb e Spagna - Nel 2013 il Gruppo Fiat in Europa, "anche se penalizzato dal -7,1% del mercato italiano (il peggiore tra i major market)", segnala in una nota i buoni risultati raggiunti "nel Regno Unito (+12,2%) e in Spagna (+13,7%)". Vendite in aumento per il brand Fiat "in tutti i major market" e per Jeep in Germania (+3,8% nell'anno) e Regno Unito (+58,3% a dicembre), Lancia in Francia (+24,9% a dicembre) e Alfa Romeo nel Regno Unito (+7,9% a dicembre). 500, Panda e 500L le vetture più vendute dei loro segmenti.



Nel 2013 Italia si conferma quarto mercato in Ue - Invariata nel 2013 la classifica dei mercati auto "top five" in Europa. L'Italia, con 1.303.534 auto vendute (-7,1%) si conferma il quarto mercato, mentre il podio di testa vede prima la Germania con 2.952.431 unità (-4,2%), seconda la Gran Bretagna con 2.264.737 (+10,8%), terza la Francia con 1.790.456 (-5,7%). In coda la Spagna con 722.703 vetture (+3,3%). Tra i Paesi con immatricolazioni in calo, però, l'Italia nel 2013 è quello che subisce la flessione maggiore e a dicembre quello che registra il rialzo minore (+1,4%).