Auto, Lupi: "Sgravi in vista sul libretto e sul certificato di proprietà"

11:34 - "L'attuale duplicazione tra il certificato di proprietà e il documento di circolazione delle automobili è inaccettabile", anche perché l'esborso è doppio. Lo afferna il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, garantendo che la duplicazione "verrà superata" e che quindi ci sarà "un unico documento per gli automobilisti diminuendo quello che i cittadini devono pagare".

Lupi annuncia infatti una riforma entro giugno proprio in vista di una "riduzione significativa" del costo delle pratiche automobilistiche. Il piano del ministero è quello di unificare il Pubblico registro automobilistico e la Motorizzazione, come lo stesso Lupi spiega in un'intervista a Quattroruote.



Insomma, il ministro si mette dalla parte degli automobilisti, già fiancheggiati nella battaglia sugli sconti per multe e pedaggi. E così, ribadisce che le eventuali multe per chi viola le regole sull'uso dei parcheggi nelle strisce blu devono "essere commisurate", dal momento che "le strisce glu sono un servizio al cittadino. In assenza di una delibera di giunta che prevede le penali, queste entrate non possono essere messe a bilancio".



E ancora, a proposito dell'abolizione delle Province, il ministro sottolinea che "stiamo ipotizzando di sostituire l'Ipt (imposta provinciale di trascrizione) con una quota annuale aggiuntiva sul bollo, a parità di gettito". Mentre, sul cosiddetto decreto autovelox, fermo da quattro anni, Lupi ammette l'inesistenza di alibi, spiegando di averlo appena trasmesso alla Conferenza Stato-città per il parere, pur non vincolante ma obbligatorio.