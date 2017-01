Auto blu, Formez: -33% da fine 2011

18:27 - Crolla il numero delle auto blu, scese dalla fine del 2011 all'agosto 2014 del 33%. In circa due anni e mezzo, le vetture sono passate da 8.619 a 5.768. A fare i conti è il Formez, il Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., che ha condotto il censimento sul parco auto. Il monitoraggio è partito a dicembre del 2011; gli ultimi dati sono aggiornati al primo agosto.

Guardando invece all'intero parco auto (comprese le blu), risulta diminuito di 7.449, con un calo del 12% (dalle 62.020 del 31 dicembre del 2011 alle 54.571 vetture del primo agosto del 2014).



Codacons: "Bene calo, ma è ancora insufficiente" - "Bene" la flessione del 33% delle auto blu in circolazione oggi, come registrato dal Formez, ma "il calo è ancora insufficiente", soprattutto se si guarda al "totale del parco auto in dotazione della Pubblica Amministrazione". Lo afferma il Codacons in una nota. "Nel 2011 il numero automobili delle Pubbliche Amministrazioni (auto blu e auto grigie) ammontava a 64.524 vetture; in pratica in Italia circolava una auto di Stato ogni 937 abitanti", spiega il presidente del Codacons, Carlo Rienzi. E aggiunge: "Al di là dei numeri occorre rivedere i criteri con cui vengono assegnate le auto blu agli enti locali". Infatti per Rienzi "oltre ad intervenire sulla quantità è necessario verificare che le auto blu in dotazione alla Pubblica Amministrazione siano realmente utilizzate per fini di servizio, e non per accompagnare le mogli degli assessori dal parrucchiere, a spese della collettività".