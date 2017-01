18:15 - In Italia a febbraio il mercato dell'auto dà segnali di ripresa. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, nell'ultimo mese sono state immatricolate 118.328 vetture, per una crescita dell'8,59% rispetto allo stesso mese del 2013. Positivo anche il bilancio del gruppo Fiat, con 33.215 auto nuove vendute, per una crescita del 7,3%. Stabile la quota di mercato del Lingotto, a 28,07% (-0,34%).