Austerity, Merkel chiama Draghi e chiede spiegazioni sulla politica Bce

19:58 - Il portavoce della cancelliera tedesca e quello della Bce hanno già smentito le indiscrezioni pubblicate su un articolo del Der Spiegel. A quanto pare, infatti, secondo il settimanale tedesco Angela Merkel avrebbe chiamato Mario Draghi per chiedergli spiegazioni sul cambio di passo della Bce in tema di austerità. Il presidente dell'Eurotower per tutta risposta avrebbe affermato di "aver solo invitato i Paesi della Ue a una politica delle riforme".

Stando alla ricostruzione del giornale tedesco, la cancelliera e il ministro delle Finanze Wolfgang Schaeuble avrebbero entrambi chiamato il numero uno della Bce la scorsa settimana per contestare le dichiarazioni fatte da Draghi a Jackson Hole, quando disse che le politiche europee devono utilizzare la flessibilità disponibile all'interno delle regole per spingere la crescita e sostenere i maggiori costi determinati dalle riforme necessarie.



Il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, non ha però confermato, limitandosi a puntualizzare che l'ipotesi secondo cui la cancelliera avrebbe "chiesto risposte" a Draghi "in nessun modo corrisponde ai fatti". Seibert ha poi aggiunto che il governo non rende pubbliche le conversazioni confidenziali della cancelliera. Il settimanale afferma comunque che la Merkel voleva sapere se la Bce avesse deciso di cambiare rotta dalla austerità di bilancio nell'Eurozona. Draghi avrebbe invece difeso il proprio discorso a Jackson Hole.



Si unisce alla smentita anche il portavoce della Banca centrale europea: "Inesatto il fatto che la Merkel abbia chiamato Draghi per contestare le frasi dette", ha affermato in relazione a quanto riportato dal Der Spiegel.