Austerity,Bce smentisce Der Spiegel

20:11 - Dopo le smentite del portavoce della cancelliera tedesca, non tardano ad arrivare anche quelle della Banca centrale europea, protagonista di un articolo del Der Spiegel. "E' inesatto il fatto che la Merkel abbia chiamato Draghi per contestare le frasi dette a Jackson Hole", afferma il portavoce dell'Eurotower. Secondo il settimanale tedesco invece Berlino avrebbe chiesto spiegazioni sul cambio di passo, in merito all'austerity, della politica della Bce.