11:46 - Il Tesoro fa il pieno in un'asta di titoli di Stato a 5 e 10 anni con tassi in calo a nuovi minimi storici. Via XX Settembre ha venduto Btp a 5 anni per 2,5 miliardi di euro con rendimenti in calo all'1,10% dall'1,2% e Btp decennali per 4 miliardi con tassi giù al 2,39% dal 2,6%. Infine assegnati CcTeu per 1,5 miliardi all'1,16%.