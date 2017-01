Assicurazioni, Guidi: costi elevati

13:01 - Per il ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi i costi dei premi assicurativi sono "ormai insostenibili per molte categorie di assicurati", tanto, come nel caso dell'rc auto, da "indurre una quota crescente di conducenti a compiere irregolarità". Prendendo la parola al convegno dell'Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), il ministro ha sottolineato inoltre il forte impegno del governo "per arginare il fenomeno delle frodi".