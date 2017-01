Asset Management e sfida crossmediale

12:12 - I social media come hanno cambiato l’informazione? La comunicazione delle aziende come si è evoluta? E come tutto questo influenzerà il mondo del risparmio? Tutte le risposte in una sola conferenza: “Asset Management, sfida crossmediale”.

Al Salone del Risparmio di Milano si è discusso proprio di questo.

Ad organizzare l’evento FinanciaLounge, la piattaforma specializzata e dedicata all’informazione finanziaria con un focus particolare sul risparmio.

Tra i relatori Walter Galbiati, Responsabile della sezione Economia & Finanza con Bloomberg de La Repubblica.it, Stefano Ventura, Responsabile Social Media RTI Interactive Media – Mediaset e Mauro Panebianco, Associate Partner della Practice Financial Services di PwC.



Ad alzare il sipario e introdurre il tema della conferenza Paride Cleopazzo, CEO di ProdesFin, società che gestisce il marchio FinanciaLounge. Un intervento sintetico e incisivo nello stesso tempo. Cleopazzo ha scattato una fotografia sull’evoluzione della comunicazione in questi anni: inizialmente detenuta da poche elette fonti primarie, quali i grossi portali di news, si è passati ad una comunicazione orizzontale e più partecipativa, dove non si procede più tanto per singole parole, quanto piuttosto per argomenti specifici. I portali fungono così sempre più da connettori di informazioni e aggregatori di news.



A seguire è intervenuto Walter Galbiati, che ha presentato la nuova edizione del quotidiano su carta. Il nuovo ruolo de La Repubblica è sempre più quello di essere uno strumento ibrido fra il tradizionale ruolo cartaceo, ora maggiormente dedicato agli approfondimenti, e quello digitale, in grado di fornire una comunicazione in real time.



Subito dopo è stata la volta di Stefano Ventura, che come responsabile Social Media di RTI Interactive Media - gruppo Mediaset, ha portato l’eperienza Mediaset. Gruppo che da diversi anni ormai ha compreso le potenzialità dei social media sviluppandole pienamente in relazione ai propri marchi televisi e raggiungendo numeri importanti.

Mediaset ha intrapreso una strategia crossmediale integrata. E si conferma oggi una presenza forte sui vari social network come Facebook e Twitter.



A chiudere la discussione Mauro Panebianco di PwC ha indicato le mancanze a livello comunicativo di molti di coloro che si occupano di Asset Management, che si limitano a presidiare solamente alcuni canali comunicativi, perdendo così diverse opportunità.