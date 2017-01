Arriva a Milano la prima edizione di eMetrics summit

18:54 - Il 26 e 27 giugno Business International organizzerà a Milano la prima edizione italiana di eMetrics Summit l’evento più accreditato a livello mondiale sul tema del Marketing Optimization e Digital & Web Marketing Analytics.

eMetrics Summit rappresenta il punto di riferimento per i top manager di grandi, medie e piccole aziende interessate ad approfondire ed aggiornare la loro formazione sulla misurazione delle attività digitali. Si rivolge sia a coloro che operano quotidianamente con dati e report, sia a tutto il management del marketing e comunicazione delle aziende che operano sul digitale, offrendo delle visioni strategiche di alto livello.



Come calcolo il ritorno delle attività digitali? Quali sono le tecniche migliori e gli strumenti più adatti per ottimizzare le attività di marketing digitale? Come misuro i risultati della strategia mobile? Come posso sfruttare i dati dei social network per ottenere un’audience perfetta? Queste sono solo alcune delle le principali domande alle quali i relatori di eMetrics cercheranno di dare risposte.



eMetrics nasce nel 2002, quando negli Usa Jim Sterne e Matt Cutler hanno dato vita alla prima edizione del Summit. Da allora, ogni anno viene realizzato in alcune delle città più importanti del mondo coinvolgendo i massimi esperti a livello mondiale di Analytics e analizzando i case studies più interessanti, all’interno di un format strutturato in due giorni di sessioni di formazione.



La prima edizione italiana, il 26 e 27 giugno 2014, curata in tutti i suoi aspetti da Business International, con il coordinamento editoriale di Paolo Zanzottera, Conference Chair di eMetrics Milan 2014, avrà tra i keynote speaker Julius van de Laar, l’uomo dietro le quinte della vincente campagna elettorale di Barack Obama alle Presidenziali Usa. Nella sua prima presenza in Italia come ospite di eMetrics, svelerà i retroscena di una delle campagne media più note e discusse di sempre e racconterà come combinare le più moderne ed efficaci strategie di comunicazione online e social media con le più attuali ed evolute tecniche di misurazione e analisi (Big Data nel Marketing).



Antonio Greco, Amministratore Delegato di Fiera Milano Media, commenta così la prima edizione italiana dell’evento: “Crediamo molto nella qualità dei contenuti al servizio di manager e aziende. Dopo il successo dello scorso anno di Smx Milano – Search and Social Media Marketing Expo, che si è subito imposto come migliore edizione a livello europeo, abbiamo scelto di portare in Italia un altro dei format più interessanti e riconosciuti a livello internazionale per l’Industry del digitale. La grande crescita di questo segmento del marketing e della comunicazione è accompagnata da una costante domanda di formazione e aggiornamento”.