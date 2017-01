Argentina,Paese dei fallimenti seriali

06:51 - Una lunga storia di boom e bolle economiche quella dell'Argentina: Buenos Aires ha fatto default sette volte sul suo debito estero e cinque volte su quello interno da quando ha conquistato l'indipendenza 200 anni fa. Alcuni la definiscono un paese che fa default in modo seriale.

Il primo default risale al 1827, solo 11 anni dopo la dichiarazione d'indipendenza dalla Spagna. Una transizione dal dominio spagnolo finanziata con bond emessi a Londra, entrati in crisi quando la Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse mentre le borse crollavano e l'Europa era in recessione. L'Argentina allora non riprese i pagamenti sui bond in default fino al 1857.



Una pace durata solo fino al 1890, quando si diffuse il panico sui mercati in seguito alle crisi della Baring Brothers, sull'orlo del collasso per i forti prestiti concessi all'Argentina che aveva acceso finanziamenti per costruire ferrovie e modernizzare Buenos Aires per trasformarla nella "Parigi del Sud America". L'Argentina fece default e ci vollero quattro prima che ricominciasse a pagare.



Nel 1915 e nel 1930 a fare default furono delle province argentine, anche se il governo federale continuò a pagare i debiti. L'ondata di nazionalizzazioni e protezionismo di Juan Domingo Peron spinsero l'economia dell'Argentina a una nuova crisi: Peron venne cacciato nel 1955 e Buenos Aires raggiunse un accordo con il Club di Parigi nel 1956 per evitare un nuovo default. Parte di quel debito è quello che è andato in default nel 2001: solo all'inizio di quest'anno il governo argentino ha raggiunto un accordo per ripagare gli ultimi fondi che deve al Club di Parigi.



Negli anni 1980 una nuova crisi del debito ha spinto decine di paesi dell'America Latina e dell'Africa in default. Buenos Aires ha fermato i pagamenti sul debito estero nel 1982 e fatto default sul debito interno nel 1989. Ci sono voluti 10 anni per poi emergere dal default ed emettere i bond denominati in dollari Brady, dal nome del segretario al Tesoro americano Nicholas Brady.



Nel 2001 l'Argentina ha fatto default su quasi 100 miliardi di dollari, il maggior default di un paese nella storia.