Argentina: "Default? Una cavolata"

22:31 - Secondo il ministro dell'Economia argentino, Axel Kicillof, "dire che l'Argentina è in default è una cavolata atomica". Lo ha detto in apertura di una conferenza stampa a Buenos Aires sul fallimento della trattativa con gli "hedge fund" sul pagamento dei bond non ristrutturati del paese sudamericano. Intanto l'agenzia Fitch ha tagliato il rating argentino da "CC" a "Rd", sostenendo che il mancato pagamento dei bond rappresenta un evento di default.