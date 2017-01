Apple vince causa contro Samsung: infranti due brevetti

09:20 - Samsung ha infranto almeno due brevetti di Apple. E' il verdetto raggiunto dalla giuria nel processo fra Apple e Samsung. A Cupertino vengono riconosciuti danni per soli 120 milioni di dollari. Apple chiedeva infatti danni per 2,2 miliardi di dollari. Samsung ha infranto due brevetti Apple, mentre gli altri due al centro della contesa non sono stati infranti, riporta la stampa americana.

Samsung ha intenzionalmente infranto i brevetti Apple, fra i quali lo 'slide-to-unlock', ovvero quello di scorrere per sbloccare lo smartphone. La giuria ha anche decretato, dopo tre giorni di deliberazioni, che Apple ha infranto, non volontariamente, uno dei brevetti Samsung e stabilito che Cupertino deve alla società sud coreana 158.000 dollari di danni.



''E' difficile vedere il risultato come una vittoria per Apple. L'ammontare che le viene riconosciuto e' meno del 10% di quello che aveva richiesto e probabilmente non copre neanche le spese legali'' afferma Brian Love, professore alla Law School dell'Universita' di Santa Clara. ''Apple ha lanciato la campagna legale anni fa con l'aspirazione di rallentare l'ascesa'' di Samsung. ''Finora ha fallito e con questo caso non si avvicina al risultato sperato''.



Apple e Samsung si contendono il mercato degli smartphone, di cui sono i protagonisti incontrastati. Quello di oggi è il secondo processo che vede opposti i due colossi, dopo quello del 2012 nel quale erano stati riconosciuti 930 milioni di dollari di danni ad Apple