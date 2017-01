Antitrust: "Più liberalizzazioni"

18:18 - "Sulla semplificazione della regolazione e sulla liberalizzazione dei mercati molto resta ancora da fare". Lo scrive l'Antitrust nella segnalazione inviata a Governo e Parlamento per la predisposizione del ddl annuale per la concorrenza. C'è inoltre "la necessità di intervenire nelle società e nei servizi pubblici al fine di superare quel 'capitalismo pubblico' che non consente di raggiungere adeguati livelli di efficienza e di qualità".