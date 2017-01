Ancora giù il prezzo delle abitazioni Flessione del 5,3% su base annua

11:08 - Non si arresta la flessione dei prezzi nel mercato immobiliare. Nel terzo trimestre 2013, il costo delle abitazioni acquistate dalle famiglie, sia per fini abitativi sia per investimento, ha registrato un calo dell'1,2% rispetto al trimestre precedente e del 5,3% su base annua. Lo rileva l'Istat dall'analisi delle stime preliminari.

I dati del terzo trimestre 2013 - La flessione congiunturale registrata nel terzo trimestre è l'ottava consecutiva ed è di ampiezza doppia rispetto a quella rilevata tra aprile e giugno: -1,2% rispetto a -0,6%. Se per le case nuove il calo si attesta a -0,5%, la diminuzione del prezzo delle abitazioni esistenti registra il -1,3%.



La flessione su base annua - Su base annua si tratta invece della settima diminuzione dei prezzi consecutiva ma il valore è più contenuto di quello registrato nel trimestre precedente: -5,3% contro -5,9%. Giù del 6,8% il costo delle abitazioni esistenti, del 2% di quelle di nuova realizzazione.



Istat: "Complici fattori stagionali" - Secondo l'Istat, che ha rilevato il calo dei prezzi sulla base delle stime preliminari, "l'andamento va ascritto, in parte, a fattori stagionali".