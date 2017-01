14:20 - "L'accordo sul contratto di lavoro Alitalia firmato dalla Cgil e dalla Cisl è nullo". Lo afferma il segretario nazionale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, spiegando che "i due sindacati non raggiungono, nel settore, la soglia del 50%+1 richiesta dal Testo unico sulla rappresentanza". Per questa ragione, secondo Tarlazzi, "non ha neanche senso sottoporre il patto a referendum. E' un semplice pezzo di carta".