Alitalia,sindacati:si va verso Cigs

16:30 - Sembra che il governo abbia proposto un breve periodo di cassa integrazione straordinaria per sbloccare lo stallo su Alitalia. Fonti sindacali lo riferiscono aggiungendo però che la compagnia chiede al riguardo garanzie, e cioè che, al termine della cigs, i lavoratori accettino di entrare in mobilità. Il leader Uil Luigi Angeletti precisa che l'obiettivo è chiudere in serata, ma serve un accordo "sulle persone che non entrerebbero nella nuova società".