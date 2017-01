10:05 - Il tavolo al ministero dei Trasporti tra Alitalia e sindacati sul contratto di settore e sulla riduzione del costo del lavoro ha lavorato per tutta la notte concludendo il lavoro sui testi e si è aggiornato per la firma finale. La riunione, si apprende da fonti sindacali, si è conclusa intorno alle 6.00 e resterebbero ancora da sciogliere nodi sulla rappresentanza. Attesa una riconvocazione in giornata.