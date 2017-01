18:21 - A Fiumicino si rischia il black-out da assenteismo degli addetti Alitalia nel prossimo weekend. La compagnia ha infatti "comunicato all'Autorità di garanzia per gli scioperi" il pericolo che "gran parte del personale tecnico del gruppo, in servizio all'aeroporto romano, possa astenersi in massa dal lavoro, presentando certificati medici".